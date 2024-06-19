Дополнения для Elden Ring стало самым высокооцененным аддоном в истории

18 июня журналисты опубликовали обзоры Shadow of the Erdtree — первого и единственного дополнения для Elden RIng. Аддон для одной из самых популярных игр последних лет получил невероятные 95 баллов из 100 возможных на агрегаторе Metacritic.

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Как оказалось, это самая высокая средняя оценка расширения во всей игровой индустрии. Ранее рекорд удерживало дополнение «Кровь и вино» для «Ведьмака 3» — в 2016 году оно получило от критиков 92 балла. Высокую оценку в этом году также получил аддон The Final Form для Destiny 2 — целых 90 баллов.

Релиз дополнения Shadow of the Erdtree состоится в ночь на 21 июня в том числе в России. Интересно, что аддон стал самой высокооценённой игрой 2024 года, обойдя даже Final Fantasy 7 Rebirth.