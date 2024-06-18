Аддон для Elden Ring получил восторженные отзывы критиков

Профильная пресса поделилась обзорами дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Во многом мнения журналистов схожи с их предварительными впечатлениями. Большинство сошлось во мнении, что аддон получился одним из лучших DLC в истории FromSoftware из-за новых испытаний и расширения истории оригинальной игры.

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Оценки у Shadow of the Erdtree следующие:

94 балла — Opencritic, рекомендует 98% рецензентов (на основе 52 рецензий);

92 балла — Metacritic, версия для PC (на основе 27 рецензий;

95 балла — Metacritic, версия для PlayStation 5 (на основе 31 рецензий);

93 балла — Metacritic, версия для Xbox Series (на основе 4 рецензий).

В издании GameSpot отметили, что геймплей Elden Ring «освежился» из-за нового снаряжения. Оно поможет в преодолении сложных испытаний дополнения, которые остаются «справедливыми», однако к минусам было записано несколько головоломок, в которых «трудно разобраться». Локации же остались опасными и «наводящими ужас», а сюжет аддона получился «отличным дополнением» к основной истории.

Автор IGN считает, что Shadow of the Erdtree компактна лишь в сравнении с основной Elden Ring и соразмерна многим полноценным играм. Исследование нового региона в аддоне схоже с приключениями в Междуземье. Карта разделена на несколько районов, каждый из которых можно посетить с самого начала. Многие места охраняют противники и боссы, справиться с которым поможет механиками, работающая лишь в DLC. Нужно собирать фрагменты Скадуртри, чтобы увеличить урон и живучесть.

Журналист Game Informer рассказал, что на изучение земель Теней из Shadow of the Erdtree можно запросто потратить десятки часов, а вертикальность скрывает потаённые маршруты — любопытство вознаграждается красивыми пейзажами, сокровищами или битвами. В подземельях вновь используется «исключительный дизайн» FromSoftware, которая смогла сохранить все плюсы оригинальной Elden Ring.

Релиз аддона Shadow of the Erdtree для Elden Ring состоится 21 июня на PC, PlayStation и Xbox. Основная игра, тираж которой уже перевалил за 25 миллионов копий, также получит обновление с улучшениями.

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