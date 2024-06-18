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В Hamster Kombat добавили карту Licence Bangladesh с прибылью 3,5 тысячи в час

Разработчики Hamster Kombat уже второй день подряд радуют игроков новыми картами. 18 июня в «тапалке» появилась карточка Licence Bangladesh, которую можно найти в разделе Legal.

В Hamster Kombat добавили карту Licence Bangladesh с прибылью 3,5 тысячи в час
© Cq.ru

Новинка окупится уже через 20 часов благодаря наличию неплохой прибыли в час. Не исключено, что именно эта карта войдет в комбо «Хомяка» на 19-20 июня.

Как получить Licence Bangladesh

  • Чтобы получить возможность купить Licence Bangladesh, нужно пригласить в игру четверых друзей;
  • Изначальная стоимость карты составит 70 тысяч монет;
  • Licence Bangladesh первого уровня будет приносить по 3,5 тысячи монет в час.

Буквально за сутки до этого в Hamster Kombat также появилась карта Licence India с чуть менее высокой прибылью в час.

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