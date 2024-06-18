В Hamster Kombat добавили карту Licence Bangladesh с прибылью 3,5 тысячи в час
Разработчики Hamster Kombat уже второй день подряд радуют игроков новыми картами. 18 июня в «тапалке» появилась карточка Licence Bangladesh, которую можно найти в разделе Legal.
Новинка окупится уже через 20 часов благодаря наличию неплохой прибыли в час. Не исключено, что именно эта карта войдет в комбо «Хомяка» на 19-20 июня.
Как получить Licence Bangladesh
- Чтобы получить возможность купить Licence Bangladesh, нужно пригласить в игру четверых друзей;
- Изначальная стоимость карты составит 70 тысяч монет;
- Licence Bangladesh первого уровня будет приносить по 3,5 тысячи монет в час.
Буквально за сутки до этого в Hamster Kombat также появилась карта Licence India с чуть менее высокой прибылью в час.