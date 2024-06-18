Онлайн Avatar: Frontiers of Pandora на релизе в Steam не достиг и 500 человек

Ubisoft вновь выпустила в Steam бывший эксклюзив собственного лаунчера — Avatar: Frontiers of Pandora. Сама игра вышла в декабре 2023 года на PC и консолях, а теперь доступна на платформе Valve, где до 11 июля продаётся со скидкой в 40%.

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Однако сами игроки Steam оказались не в восторге от «Рубежей Пандоры». Шутер собрал смешанные отзывы в момент написания новости (66% из 78 обзоров оказались положительными). В негативных рецензиях поругали оптимизацию, длительные загрузки и баги, а также вторичный игровой процесс по лекалам серии Far Cry. В позитивных обзорах хвалят завораживающие пейзажи и наличие достижений, не привязанных к Ubisoft Connect.

Что касается пикового онлайна, то здесь также заметно отсутствие интереса у игроков. Вскоре после появления Avatar: Frontiers of Pandora в Steam на пике в шутер играли 463 человека. Однако с момента релиза онлайн не опускается ниже 300 игроков.

Avatar: Frontiers of Pandora доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В момент релиза оценки игры от журналистов не смогли превзойти таковые у Far Cry 5, а по мнению Игромании Avatar стала одним из разочарований 2023 года. В июле шутер получит первое сюжетное DLC.