Warhammer 40,000: Boltgun получила новые уровни и врагов

Шутер Warhammer 40,000: Boltgun получил первое платное DLC под названием Forges of Corruption — новинка уже доступна на PC, Xbox и PlayStation. А вот владельцы Nintendo Switch смогут купить дополнение «позже».

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В DLC пользователи получат пять свежих и разнообразных уровней, где им нужно будет сражаться с тремя новыми врагами, включая и дредноута-Терминатора. Игрокам предстоит изучить новые локации и остановить последователей Хаоса.

Кроме того, в игру добавили два новых вида оружие — одно позволяет поджигать еретиков, тогда как Ракетная установка сразу нанесёт им массовый урон. Заодно разработчики добавили четыре уровня сложности и трофеи для режима «Орды».

Ещё дополнение подарит шутеру специальный навигационный гайд, который поможет при прохождении уровней. И к релизу DLC в игре исправили ряд багов, как и внесли всевозможные улучшения.

Стоимость самого дополнения составляет в Steam 339 рублей, а издание с оригиналом и DLC обойдётся желающим в 1458 рублей.

В этом году во вселенной Warhammer 40,000 ещё ожидается релиз Warhammer 40,000: Space Marine II — выход намечен на 9 сентября для PS5, Xbox Series и PC. Недавно игра как раз получила свежий геймплейный ролик с эпичными битвами.