От трассировки лучей до меш-шейдинга: ради чего стоит обновить видеокарту

При покупке новой видеокарты многие обращают внимание только на тесты производительности и fps, но это не всегда главное. Одно из преимуществ новых GPU в том, что они задействуют новейшие технологии. Портал howtogeek.com рассказал о фишках, ради которых стоит обновиться.

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Трассировка и реконструкция лучей

Трассировка лучей впервые появилась на видеокартах серии RTX 20, и практически перевернула представления о графике в играх. Технология позволяла графике выглядеть гораздо лучше благодаря реалистичному освещению, теням и отражениям. И хотя старые видеокарты 20 серии технически поддерживают трассировку лучей, она работает гораздо лучше на 30 и 40.

А реконструкция лучей — улучшенная версия того же концепта, которая работает за счет DLSS 3.5. Она использует алгоритмы машинного обучения, чтобы очищать трассированную графику от визуального шума без применения интенсивных ручных алгоритмов. Иными словами, новинка обеспечивает более красивую картинку при меньших затратах ресурсов ПК.

ИИ-масштабирование и сглаживание

Intel, AMD и NVIDIA пользуются проприетарными технологиями масштабирования изображения в форме XeSS, FSR и DLSS соответственно. Они позволяют рендерить игры в разрешении ниже нативного, что повышает производительность без потери качества графики. Да, на мониторах 1080р результат выглядит не очень впечатляюще, т.к. изображения масштабируется из 720р — но на 1440р и 4К все иначе.

Помимо этого, технологии ИИ-сглаживания также опираются на машинное обучение. На данный момент существует несколько конкурирующих опций, но, наверное, самой выдающейся можно назвать DLAA от Nvidia.

Генерация кадров

Генерация кадров (или интерполяция) использует информацию двух кадров, чтобы вставить между ними третий при помощи машинных алгоритмов. По сути, эта технология удваивает fps. Правда, пока она доступна только на GPU серии RTX 40. AMD разрабатывает собственный аналог под названием AMD Fluid Motion Frames, которая работает на сериях RX 6000 и 7000. Однако это программное решение, тогда как Nvidia предлагает аппаратное.

HDMI 2.1

Новейшее поколение стандарта HDMI, которое поддерживает разрешения до 10К при частоте кадров 120 fps. HDMI 2.1 необходим для VRR (переменной частоты обновления), автоматического режима низкой задержки и пары других игровых функций. HDMI 2.1 даже мощнее, чем DisplayPort 1.4, который долгое время считался золотым стандартом для ПК-гейминга.

Меш-шейдинг

Если не слишком вдаваться в технические подробности, меш-шейдинг позволяет GPU рендерить больше графики при меньшем объеме данных. Однако если игра пытается задействовать эту технологию на видеокарте, которая не поддерживает меш-шейдинг, то могут возникнуть серьезные проблемы с производительностью. Alan Wake 2 — наглядный тому пример.