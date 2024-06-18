Российская Team Spirit заняла первое место в списке лучших команд по CS 2

Портал HLTV представил обновлённую версию своего рейтинга лучших команд на профессиональной сцене Counter-Strike 2.

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В актуальном рейтинге от HLTV первую строчку занимает российская команда Team Spirit, завоевавшая чемпионский титул в рамках топ-турнира BLAST Premier: Spring Final 2024. В свою очередь MOUZ, которая ранее удерживала лидерскую позицию, опустилась на третье место. При этом Team Vitality сохранила своё место в топ-2.

Что касается других представителей региона, в топ-10 закрепилась и Virtus.pro, поднявшаяся на два пункта после 3–4-го места на турнире от BLAST в Лондоне. Коллектив BetBoom Team продолжает удерживать 18-ю строчку, а состав Aurora Gaming вернулся в топ-30, взлетев на семь позиций вверх.