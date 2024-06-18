Играющих в Hamster Kombat россиян предупредили о мошенниках

Мошенники запустили масштабную кампанию, направленную на россиян, играющих в Hamster Kombat. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T Иван Лебедев.

Первый риск связан с доступом к криптокошельку. Сейчас в сети действует около 200 ресурсов, которые используют популярность Hamster Kombat, чтобы получить доступ к криптокошелькам жертв с помощью специальной программы, называемой «дрейнером». Дрейнер позволяет быстро выводить активы из кошельков жертвы на кошельки злоумышленников.

Второй риск связан с кражей аккаунтов в Telegram. Пользователям предлагается войти в мессенджер, чтобы запустить бота для игры, на фишинговый странице. В случае, если жертва купится на уловку, хакеры перехватят управление профилем.

Несмотря на растущую популярность Hamster Kombat, пользователи должны быть особенно осторожными и следить за своими данными и кошельками, предупредил Лебедев.

Hamster Kombat – популярная онлайн-игра на базе мессенджера Telegram. Аудитория проекта превышает 150 млн человек.