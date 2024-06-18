В PS Plus добавили Crusader Kings 3, Monster Hunter Rise и еще восемь игр

В PS Plus добавили Crusader Kings 3, Monster Hunter Rise и ещё восемь игр
Sony добавила в свою подписку новые игры. Подписчики тарифов PS Plus Extra и PS Plus Deluxe (Premium) получили доступ к десяти играм более дешёвых уровней подписки и трём тайтлам из самого дорогого уровня.
Подписчиков радуют хитами. Среди них стратегия Crusader Kings 3, ролевой экшен Monster Hunter Rise от Capcom, а также шутер Far Cry 4 от Ubisoft. Ещё есть Football Manager 2024, After Us, Anno 1800 и парочка LEGO-игр.
Новые игры в PS Plus Extra в июне 2024 года
- Monster Hunter Rise
- Football Manager 2024
- Crusader Kings 3
- Monster Energy Supercross — The Official Videogame 6
- After Us
- Anno 1800
- Police Simulator: Patrol Officers
- Far Cry 4
- LEGO The Hobbit
- LEGO The Incredibles
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в июне 2024 года
- Kayak VR: Mirage, LEGO Star Wars 2: The Original Trilogy
- Ghosthunter
- Daxter