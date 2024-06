В PS Plus добавили Crusader Kings 3, Monster Hunter Rise и еще восемь игр

Sony добавила в свою подписку новые игры. Подписчики тарифов PS Plus Extra и PS Plus Deluxe (Premium) получили доступ к десяти играм более дешёвых уровней подписки и трём тайтлам из самого дорогого уровня.

Подписчиков радуют хитами. Среди них стратегия Crusader Kings 3, ролевой экшен Monster Hunter Rise от Capcom, а также шутер Far Cry 4 от Ubisoft. Ещё есть Football Manager 2024, After Us, Anno 1800 и парочка LEGO-игр.

Новые игры в PS Plus Extra в июне 2024 года

Monster Hunter Rise

Football Manager 2024

Crusader Kings 3

Monster Energy Supercross — The Official Videogame 6

After Us

Anno 1800

Police Simulator: Patrol Officers

Far Cry 4

LEGO The Hobbit

LEGO The Incredibles

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в июне 2024 года