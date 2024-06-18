На смартфоне запустили ПК-версию GTA 5 с частотой кадров 100 FPS

Флагманский смартфон OnePlus 12 на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3 успешно запустил игру Grand Theft Auto V с помощью эмулятора Horizon. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) рассказал автор эксперимента и техноблогер, известный под ником Starcommander.

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Энтузиаст отмечает превосходную оптимизацию эмулятора Horizon, благодаря которой ему удалось достичь высокой плавности игрового процесса, сравнимой с игрой на современных игровых ПК. Так, средняя частота кадров в игре составила 90–100 FPS.

Несмотря на незначительные задержки при загрузке новых игровых зон, общее качество работы полноценной ПК-версии GTA 5 на смартфоне оказалось стабильным. Однако интенсивное использование устройства в таком режиме может привести к быстрой разрядке его аккумулятора. Тем не менее, по словам Starcommander, нагрев смартфона не превысил 42 градусов за 30 минут теста.