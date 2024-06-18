Детский омбудсмен призвала законодательно запретить игру Hamster Kombat

Необходимо запретить на законодательном уровне игру Hamster Kombat, где нужно нажимать на хомяка и зарабатывать монеты, и другие кликеры, считает уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец. Как она отметила в беседе с «360», такие игры представляют опасность для детей.

Потому что это, во-первых, является большой опасностью для детей. Но, в общем-то, и для взрослых, которые вдруг увлекаются этим своеобразным майнингом. И надо понимать, что создатели этой игры ставили своей целью отнюдь не развлечение, а заработок, в том числе на рекламе, — объяснила Волынец.



Омбудсмен отметила, что сейчас у детей летние каникулы, когда они должны гулять на свежем воздухе, общаться со сверстниками и заниматься каким-нибудь спортом. Вместо этого они постоянно сидят в телефоне, так как игра этого требует, добавила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что вероятность разбогатеть на популярной в Telegram игре Hamster Kombat очень мала. По его словам, большинство игроков сможет в лучшем случае получить несколько сотен или пару тысяч рублей.

До этого школьнику из Тюмени после игры в Hamster Kombat понадобилась помощь врачей-психиатров. 14-летний юноша устанавливал будильник каждые три часа, чтобы набрать максимальное количество очков в игре, это привело к нарушению сна.