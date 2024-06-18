В федерации попросят изменить условия допуска киберспортсменов из РФ до ЧМ

Федерация компьютерного спорта России на ближайшем съезде Международной федерации киберспорта (IESF) предложит изменить условия допуска российских киберспортсменов до чемпионатов мира, сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

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По его словам, коллеги недоумевают, что россиян не устраивают условия допуска, ведь они якобы пошли нам навстречу, поскольку на некоторые соревнования спортсменов из России вообще не пускают, а они готовы нас принять, хоть и без флага, и здесь слово «лицемерие», напрашивается само собой, передает ТАСС.

Смит добавил, что задача секретариата международной федерации состоит в том, чтобы соревнования прошли без лишнего шума, но официально эту позицию никто не озвучит.

«Мы ожидаем следующего съезда, чтобы на нем вынести на обсуждение текущую ситуацию и услышать по-настоящему коллективное решение международного сообщества», – добавил Смит.



Ранее Смит заявил, что решение Международной федерации киберспорта (IESF) запретить россиянам играть под национальным флагом было ожидаемым – большинство работников секретариата являются гражданами одной из стран НАТО.