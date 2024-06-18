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DTF: в Paradox объявили об отмене аналога Sims под названием Life by You

Компания Paradox Interactive объявила о прекращении работы над конкурентом The Sims, симулятором жизни Life by You. Проект, который находился в стадии разработки с 2019 года, планировалось выпустить в раннем доступе 4 июня 2024 года, сообщает портал DTF.

Разработчики конкурента The Sims отменили выход своей игры
© Газета.Ru

Решение об отмене было охарактеризовано как «очень сложное», учитывая многолетние усилия команды разработчиков. В официальном заявлении Paradox Interactive указано, что после тщательного анализа текущего состояния игры было признано, что она не соответствует стандартам качества для релиза и требует дополнительной доработки, которая оказалась невозможной в рамках имеющихся ресурсов и временных рамок.

Life by You позиционировалась как амбициозная альтернатива популярному симулятору The Sims, обещая игрокам отсутствие загрузочных экранов, свободное перемещение по открытым локациям, расширенные возможности проектирования мира и поддержку продвинутых модификаций. Руководителем проекта был бывший вице-президент Electronic Arts Род Хамбл, известный своей работой над The Sims 2.

Во второй половине 2024 года ожидается релиз еще одного симулятора жизни от корейской студии KRAFTON под названием inZOI.

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