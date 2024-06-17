Опубликовано комбо карт в Hamster Kombat на 17-18 июня

Разработчики игры Hamster Kombat в мессенджере Telegram опубликовали новое комбо карт, которое будет действовать 17 и 18 июня. Информация об этом появилась в Telegram-канале «300 Криптанцев».

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Комбо в игре всегда состоит из трех карт, которые нужно купить или улучшить за внутриигровую валюту. С 17 по 18 июня будет актуален набор, включающий карты IT team, Meme coins и Web3 academy launch. Их можно найти в разделах PR & Team, Markets и Specials соответственно.

Когда игроки соберут все карты, на их счет в Hamster Kombat сразу поступит пять миллионов единиц внутриигровой валюты HMSTR.

Наборы карт обновляются ежедневно в 15:00 по московскому времени.

Hamster Kombat – это вирусная криптоигра на основе Telegram, в которой вы можете зарабатывать токены HMSTR, управляя виртуальной криптобиржей. Игра стала чрезвычайно популярной после успеха аналогичного проекта Notcoin. Ожидается, что игроки смогут конвертировать часть заработанных баллов в криптовалюту после листинга токенов HMSTR на одной из криптобирж.

При этом эксперты сомневаются, что простые геймеры смогут разбогатеть на игре или заработать какие-либо деньги вообще. Так сооснователь проекта Blum и экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что чем больше у проекта аудитория, тем сложнее его создателям будет распределить между игроками токены. От справедливого распределения токенов, по его словам, зависят стартовая и последующая стоимость криптовалюты.