Назван месяц выхода игры «Приключения капитана Блада» на ПК

Многострадальный пиратский экшен «Приключения капитана Блада» наконец-то получил заветный срок релиза — осень 2024 года. Проект уже даже обзавёлся страницей в цифровом магазине Steam.

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Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат SNEG.

Игра прошла невероятно тернистый и длинный путь разработки. Изначально ожидалось, что тайтл увидит свет ещё в 2010 году, однако этого не случилось. Затем, в 2021 году, в Сеть была выложена полностью играбельная версия проекта.

Действия пиратского боевика разворачиваются в 17 веке на территории Испанского Мэйна. Сюжет рассказывает про грозного флибустьера, который бороздит моря в поисках золота и славы.

Экшен «Приключения капитана Блада» выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Тайтл получит как русские субтитры, так и озвучку.