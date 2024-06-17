Следующее дополнение Total War: Warhammer 3 посвятят оркам и гоблинам

В мае прошлого года создатели Total War: Warhammer III опубликовали план развития игры, в котором весеннее дополнение 2024 года было анонсировано артом, напоминающим о Слаанеш. Но теперь разработчики объявили чуть больше подробностей.

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Кхорн, Королевства огров и Зеленокожие займут центральное место в следующем DLC, которое выйдет в этом году.



Больше подробностей нам обещают рассказать 26 июня, когда слово возьмёт старший игровой директор Ричард Олдридж.

Ранее стало известно, что для Total War: Warhammer 3 готовят нового бесплатного легендарного героя, и им станет Каранак, гончая возмездия Кхорна. Его включат в обновление 5.1, которое выйдет в конце июня. Датамайнеры также успели обнаружить анимацию, которую связали с моделью Гольфага, легендарного наёмника-людоеда.