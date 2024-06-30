Как подготовиться к релизу Shadow of the Erdtree

До релиза дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring остаются считанные дни, поэтому пришла пора провести последние приготовления. Портал PC Gamer рассказал, что нужно сделать для подготовки к релизу DLC.

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Как открыть путь в новую локацию

FromSoftware уже рассказала, какие шаги нужно проделать, чтобы открыть доступ к Shadow of the Erdtree. По сути, игроку нужно победить двух боссов:

Радан Бич Звезд (Звездные пустоши)

Мог, Повелитель крови (Дворец Могвинов)

Т.к. Радан и Мог являются опциональными боссами, проверьте, точно ли вы победили их. После победы над обоими вам нужно активировать руку Микеллы, свисающую из кокона в комнате, где проходил бой против Мога.

Какой уровень считается рекомендуемым для Shadow of the Erdtree

Если вы начинаете новое прохождение и собираетесь прокачать отдельного персонажа для дополнения, разработчики рекомендуют диапазон от 120 до 150 уровня. Хотя никто не помешает вам начать прохождение и на менее высоком уровне, т.к. Shadow of the Erdtree имеет дополнительную механику прокачки.

Если же вы собираетесь проходить Elden Ring впервые, то ниже — маршрут, который позволить открыть путь в новую локацию как можно быстрее.

Отправляйтесь в Замок Грозовой Завесы и убейте Годрика.

После этого перейдите в Крепость Круглого стола и поговорите с Энией в комнате, где находятся пальцы.

Пройдите через Поместье Карии, чтобы начать квест Ренни, или пробейтесь через обходной путь на Плато Альтус.

Победите Радана в Звездных пустошах.

Поговорите с Варре в Храме роз и выполняйте его задания, пока он не выдаст вам Медаль чистокровного рыцаря.

Убейте Мога в Мавзолее династии Могвинов.

Советы по битве против Радана

Сражайтесь верхом на коне. Бой пойдет проще, если вы вызовите NPC-помощников.

Если вы намерены сражаться на своих двоих, уклоняйтесь от большинства атак Радана вперед.

По достижению половины запаса здоровья Радан ненадолго исчезнет, после чего упадет на землю, как комета. Как только он пропадет из виду, вызовите коня и бегите. Если вы посмотрите вверх, то увидите, откуда он упадет.

Радан уязвим к алой гнили, поэтому заклинание «Гнилое дыхание» может значительно облегчить бой.

Продолжайте повторно вызывать NPC после того, как они погибнут.

Советы по битве против Мога