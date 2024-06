Black Myth: Wukong вновь обошла Elden Ring в чартах Steam

Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чартах продаж Steam с 11 по 18 июня. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке, а не по проданным копиям.

Лидером недельного топа второй раз подряд стал ролевой экшен Black Myth: Wukong по мотивам китайской мифологии. Сейчас проект доступен лишь в формате предзаказа, что не останавливает в основном геймеров из Китая в приобретении игры. На втором месте очутилась Elden Ring, а замкнул тройку набор Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, недавно вышедший в Steam.

Интересно, что на четвёртом месте оказалось дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring, чей выход состоится лишь 21 июня. В десятку также попали Steam Deck, Dead by Daylight и Helldivers 2.

Чарт Steam с 11 по 18 июня