Battlefield 7 может стать реалистичней благодаря реальным военным

Компания EA объявила, что к разработке следующей части Battlefield привлекли настоящих военных армии США. Их наняли в рамках программы Hiring Our Heroes, которая помогает бывшим военнослужащим найти работу на гражданке.

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Речь идет о двух бывших вояках — Аароне Джонсоне и Мэдисон Догерти. Первый служил инструктором спецназа в «Зеленых беретах», а вторая была командиром взвода Третьей пехотной дивизии армии США.

Судя по описанию, эксперты внесли значительный вклад в создание новой Battlefield, поделившись ценными знаниями о военной тактике. Как это отразится на геймплее, пока неясно.

По слухам, сюжет нового проекта будет посвящен противостоянию сил НАТО и некой могущественной ЧВК.

Если верить Тому Хендерсону, релиз шутера планируется в конце 2025-го. Однако стоит учесть, что осень — пора громких релизов, из-за переизбытка которых новую Battlefield потенциально могут отложить до 2026 года.