Анонсирован хоррор во вселенной «Тихого места» от создателей Remothered

Издательство Saber Interactive анонсировало одиночный хоррор от первого лица во вселенной «Тихого места» Джона Красински — A Quiet Place: The Road Ahead.

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За разработку новинки отвечает студия Stormind Games, которая ранее занималась Remothered: Broken Porcelain и Batora: Lost Haven. Релиз игры запланирован на этот год для PS5, Xbox Series и PC.

Действие игры развернётся в знакомом фанатам мире, который подвергся атаке опасных чудовищ. Те реагируют на любой звук, нападая на людей. Вторжение монстров запустило серию катастроф, которая фактически привела к апокалипсису. И теперь выжившие стараются скрываться от чудищ.

Хоррор поведает новую историю в той же вселенной, где молодая девушка сражается с разнообразными опасностями и пытается решить конфликты, связанные с её семьей. Для выживания ей придётся использовать любые инструменты и преодолеть всевозможные преграды — при этом не издавая ни звука.

Судя по ролику, игрокам нужно будет скрываться от монстров, отвлекать их, и избегать «шумящих» предметов.

А уже 28 июня в прокат выйдет приквел франшизы с подзаголовоком «День первый», где рассказывают о самом начале вторжения монстров.

Главные роли в ленте исполняют Лупита Нионго («Чёрная пантера») и Джозеф Куинн («Очень странные дела»). Постановщиком выступил Майкл Сарноски («Свинья»).