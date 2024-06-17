Стало известно, когда выйдет сиквел Lords of the Fallen

Из документов компании CI Games стало известно, что в разработку действительно запущен сиквел Lords of the Fallen — его планируют выпустить в 2026 году.

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Информацию упоминают в свежем соглашении фирмы с Epic Games, которое было заключено 14 июня. Согласно сделке, права на дистрибуцию новой игры франшизы на PC переходят к Epic — это касается всего цикла продаж. Но общие права на серию всё-таки остались в руках оригинальных авторов.

Саму новинку создают под рабочим названием Project 3, при этом она выйдет и на консолях — включая PS5 и Xbox Series. Будет ли релиз на всех платформах одновременным — пока непонятно.

Дополнительных деталей по поводу новой игры не огласили, однако их наверняка раскроют позже в официальном анонсе. Информация о создании сиквела Lords of the Fallen, кстати, впервые появлялась ещё в начале года.

Тогда же упоминалось, что новинка может получить название Death of The Fallen — ролевой боевик создают на движке Unreal Engine 5.

Релиз самой Lords of the Fallen состоялся в октябре 2023 года для PC, PS5 и Xbox Series. Игра получила положительные отзывы игроков и прессы, а заодно помогла CI Games взобраться на вершину финансового успеха.

Кроме того, в мае для ролевого приключения вышел режим Boss Rush, где пользователям нужно сражаться с боссами из сюжетной кампании. А ещё тогда же игру включили в подписку Game Pass.