В новом геймплее билда Marvel's Wolverine для PC показали драку в баре

Авторы неофициального PC-порта Marvel’s Wolverine из The Brazil Team выпустили новую версию своего творения — и в сети уже появились тематические геймплейные ролики.

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Сам порт был создан на основе «слитого» билда игры от разработчиков для PC, работа над которым не была завершена. Поэтому на уровне отсутствуют текстуры, в кадре видны различные технические напоминания и тому подобное.

В самом геймплейном ролике можно увидеть момент, когда Логан посещает бар, где на него нападает толпа врагов. Вместе с барменом он прорывается на улицу, где и продолжаются сражения. Противники используют не только холодное оружие, но и мины с огнестрелом. Кроме того, некоторые из негодяев поднимаются в воздух — в них можно бросать предметы.

Самое окружение на уровнях, судя по всему, будет частично разрушаемым. Ещё в ролике можно увидеть разные способности героя, которые активируют его ярость, восстанавливают здоровье и так далее.

Во втором видео Логан перемещается по крышам и сражается с врагами в лаборатории. Там окружение выглядит ещё более «сырым».

Ожидается, что игра действительно получит и официальный порт на PC, однако он наверняка появится значительно позже релиза боевика на PS5, как уже было с рядом прошлых игр Sony.

Точной даты у Marvel’s Wolverine нет, но в утёкших документах упоминалось, что новинку должны выпустить на PS5 осенью 2026 года.