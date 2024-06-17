Тодд Говард рассказал о дополнениях для Starfield и будущем Fallout

Геймдиректор Starfield Тодд Говард дал интервью YouTube-каналу MrMattyPlays, где рассказал о развитии космического приключения и будущем Fallout.

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По словам автора, в студии уже планируют создание второго крупного дополнения для Starfield, которое выйдет уже после релиза Shattered Space — вероятно, что это произойдёт в 2025 году. Компания вообще хочет выпускать по одному сюжетному аддону в год.

В том же интервью Говард раскрыл и пару деталей о положении франшизы Fallout — Bethesda не хочет торопиться с новой игрой серии, в этом «нет нужды». Она планирует продолжать поддержку Fallout 76, а обновлённые версии Fallout и Fallout 2 пока не «в приоритете» фирмы.

Кроме того, Говард упомянул, что в прошлом месяцы игры студии оценило уже 25 млн игроков, 14 млн попробовали Starfield. В среднем в приключении пользователи проводят по 40 часов.

В Bethesda над разными задачами сейчас работает пять команд — Starfield, мобильным направлением и так далее.

Компания начала заниматься дополнением Shattered Space вскоре после релиза основной игры. Сам аддон в вопросах масштаба сравнили с DLC Far Harbor для Fallout 4.

Ранее отзывы на Starfield в Steam стали «в основном отрицательными» из-за ведения платных модов — они появились в разделе Creations на платформе Valve. Однако пользователи подобный ход не оценили, сравнив такие моды с микротранзакциями. Сам Говард в интервью пообещал учесть мнение сообщества по этим вопросам.

Правда, критике продолжают подвергаться и другие элементы Starfield — технические проблемы, многочисленные загрузки, недостатки поведения ИИ. Заодно игроки отмечают, что космическому приключению попросту не хватает контента.