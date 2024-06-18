Трилогию ремастеров GTA скачали на Netflix более 30 млн раз

По данным AppMagic, мобильный порт трилогии Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition скачали на Netflix более 30 млн раз. Это суммарное число скачиваний всех игр в обновлённой трилогии.

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Сборник выпустили на Netflix 14 декабря 2023 года, а к концу января он собрал более 18 млн загрузок. По оценкам AppMagic, San Andreas лидирует среди трёх частей GTA — её загрузили около 20,5 млн раз. Vice City набрала 6,5 млн загрузок, а GTA 3 — 3,3 млн.

Среди платформ лидером выступает iPhone. San Andreas была загружена на iOS примерно 15,8 млн раз и только 4,7 млн на Android. С Vice City ситуация схожая: 4,9 млн загрузок через App Store против 1,6 млн загрузок через Google Play.

Трилогия ремастеров GTA доступна на ПК и всех актуальных консолях.