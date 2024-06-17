5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Troma — широко известная в узких кругах киностудия, которая специализируется на комедийных ужастиках. А визуальная новелла Troma Presents Poultrygeist — своего рода продолжение культового би-муви «Атака куриных зомби» 2006 года. Как можно догадаться по названию, игра даже близко не воспринимает себя всерьез. Поклонникам нарочито плохих хорроров и оригинального фильма стоит обратить внимание.

SunnySide берет центральные элементы симуляторов жизни, но представляет их в формате аниме. Игрок сможет обжиться в провинциальном японском городке, собирать ресурсы, построить хозяйство и подружиться с множеством соседей. По словам разработчиком, SunnySide делает акцент на медленном развитии сюжета, затрагивающего обитателей города.

Очередное пополнение в ряду хаотичных кооперативных игр, приобретших популярность благодаря успеху Overcooked. Но на этот раз идея звучит необычно: в Messy Up одна команда играет за питомцев, а вторая — за людей. Питомцам нужно уничтожить мир, тогда как люди пытаются остановить своих домашних любимцев.

Psychroma — пиксельный психологический хоррор в сеттинге «жуткого кибернетического дома». Игроку предстоит примерить на себя роль странника, который способен поглощать цифровые призраки других людей. При помощи этого навыка протагонист сможет разобраться в историях незнакомцев, ставших жертвами жилищного кризиса.

The Powder Toy вышла еще в далеком 2008-м, но вот только на днях появилась в Steam. По сути, это физическая песочница, которая делает особый акцент на пользовательском контенте: она позволяет симулировать взрывы, реакции с различными частицами и даже собрать собственный CPU. И это лишь пара примеров, взятых из сообщества.