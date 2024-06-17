В сети появились концепты и детали игры о Чудо-женщине

В сеть утекли детали и концепты боевика Wonder Woman студии Monolith, где можно увидеть различные локации и противников Чудо-женщины.

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Действие новинки, как и ожидали многие фанаты, развернётся на острове амазонок Фемискире, доме героини. Она возвращается в родные края, однако сталкивается там со злой волшебницей Цирцеей и её армией. Ещё игрокам в роли Дианы Принс нужно будет разобраться в отношениях с матерью, королевой Ипполитой, и другими амазонками.

В процессе прохождения можно будет использовать различные «божественные» приёмы против врагов. Сама боевая система будет весьма динамичной, а ещё героиня сможет наносить мощные комбо-удары. Судя по всему, местные бои будут немного напоминать серию Batman: Arkham.

Заодно Диана сможет использовать в бою всевозможное оружие, включая и фирменное Лассо правды. Ещё в свежих деталях снова упоминают, что в игре будет использована система «Немезида» из предыдущих творений студии — Middle-earth: Shadow of War и Middle-earth: Shadow of Mordor.

Иными словами, враги и союзники будут запоминать действия Дианы — и реагировать на происходящее в соответствии с этим.

Кстати, согласно описанию, Чудо-женщина повстречает и других известных персонажей DC, хотя конкретных деталей по этому поводу нет. Ещё в тексте упоминают, что игрокам предстоит «летать» по острову — похоже, что это умение героини тоже представят в боевике.

© Соцсети

© Соцсети

Точной даты релиза у новинки нет, её разрабатывают для PC, PS5 и Xbox Series. Ранее стало известно, что в производстве игры могли возникнуть проблемы.