Пиковый онлайн кликера Banana превысил 700 тысяч и обгоняет PUBG

В последнее время игры-кликеры захватили медиапространство. Вышедшая 23 апреля в Steam Banana не стала исключением — игроки должны просто кликать на банан. Однако в бесплатной игре есть механика выпадения цветных шкурок на банан, которые можно продать на торговой площадке. Судя по всему, это и привлекло в игру большое количество пользователей.

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Пиковый онлайн Banana достиг практически 739 тысяч человек. За 16 июня в кликер одновременно играло больше пользователей, чем в другие бесплатные игры, вроде PUBG: Battlegrounds (пик 698 тысяч за 24 часа) и Apex Legends (306 тысяч). Впереди остаются лишь Dota 2 (почти 798 тысяч) и гигант в лице Counter-Strike 2 (почти полтора миллиона человек на пике за 24 часа).

Однако не все из играющих в Banana являются реальными пользователями. Весомую долю от общего числа игроков заняли боты, которые нужны исключительно для фарма банановых шкурок. В интервью разработчик кликера признавался, что в момент пика из 141 тысячи игроков лишь треть из них были реальными.

Самая дешёвый скин в Banana стоит лишь 3 цента. А вот за дорогие банановые шкурки люди готовы расстаться даже с 1300 долларами (более 115 тысяч рублей). Именно за такую цену 10 июня была куплена золотая банановая шкурка.