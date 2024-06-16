За создание новой части игры Battlefield взялись настоящие военные

Студия Ripple Effect объявила о привлечении двух ветеранов вооруженных сил США для лучшей реалистичности новой игры серии Battlefield. Об этом сообщается на сайте EA.

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В рамках программы Hire Our Heroes в качестве консультантов были приглашены экс-командир взвода Третьей пехотной дивизии армии США Мэдисон Догерти и бывший инструктор спецназа «Зеленые береты» Аарон Джонсон.

Завершившая трехмесячную стажировку в команде EA по Battlefield Догерти теперь занимает позицию менеджера по продуктам в Ripple Effect Studios. Джонсон присоединился к студии на должность ассистента менеджера игровых проектов.

Отмечается, что эксперты внесли значительный вклад в разработку новой игры, предоставив ценные сведения о военной тактике и реализме.

Компания EA пока не раскрывает детали о новой части Battlefield. Известно, что над шутером работают сразу четыре студии: DICE, Criterion Games, Motive Studio и Ripple Effect Studios. По слухам, игра расскажет о противостоянии НАТО с некой ЧВК.

Крайней игрой во франшизе является Battlefield 2042, которая вышла осенью 2021 года для ПК, PS4 и 5, а также Xbox One и Series X/S.