В GTA 5 теперь можно играть с бесплатной русской озвучкой

В последнее время многие игры начали получать русскую озвучку от энтузиастов. Часть создается с привлечением профессиональных актеров, а другая часть появляется благодаря ИИ и терпению отдельных геймеров.

© Cq.ru

С GTA 5 речь идет о втором случае. Энтузиаст под говорящим ником SynthVoiceRu объявил об окончании работ над озвучкой игры при помощи ИИ. Результат вы можете оценить в ролике ниже.

Озвучка от SynthVoiceRu распространяется совершенно бесплатно, а скачать ее можно вот по этой ссылке. При этом автор создал сразу два варианта: дубляж и закадр, при котором на заднем фоне можно услышать оригинальную английскую речь.

В комментариях геймеры отметили, что они наконец-то смогут пройти GTA 5, «не смотря одним глазом на субтитры, а другим на дорогу».