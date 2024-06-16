В игре в тетрис нашли пользу для здоровья

Классическая видеоигра тетрис помогала врачам Национальной службы здравоохранения (NHS) из Великобритании преодолеть посттравматический синдром (ПТСР), связанный с пандемией.

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Исследования выявили, что игра стимулирует часть головного мозга, связанную с травматическими переживаниями. В эксперименте участвовали медицинские работники, испытывающие посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате их истощающей работы в период пандемии, когда они сталкивались со смертельными случаями каждый день, работая на пределе сил.

Медиков просили вспомнить навязчивые воспоминания или мысли, после чего они играли в тетрис. Такой подход помог снизить число травматических воспоминаний с 14 до одного в течение недели. Состояние участников продолжало улучшаться, что подтвердилось наблюдениями спустя шесть месяцев после проведения терапии, передает Daily Mail.

Ученые объяснили что, игра в тетрис после вызова навязчивой мысли делает негативные воспоминания менее ярким.

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