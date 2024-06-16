В Сети появились новые подробности о Resident Evil 9

Один из пользователей соцсети Х опубликовал сообщения некоего немецкого инсайдера Энди, который написал, что собой будет представлять игра Resident Evil 9.

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Если инсайдер прав, сюжет Resident Evil 9 мало чем напомнит Resident Evil: Village. При этом главными героями игры станут Леон Кеннеди и Джилл Валентайн. Их «биография» чем-то напомнит Криса и Шеву в Resident Evil 5: герои новой части тоже будут работать в кооперативе.

Полностью открытого мира в Resident Evil 9 не будет. Однако разработчики всё же добавят в новую серию элементы открытого мира, как в Resident Evil: Village и Resident Evil 4 Remake. Сначала игра получит вид только от третьего лица, но позже разработчики могут сделать и от первого.

Проходить игру станет сложнее, так как враги станут быстрее и агрессивнее — не такие, как жутковатые, но медлительные зомби в предыдущих частях. Инсайдер также отметил, что кроме Криса, Джилл, Леона и Клэр, судьбы других персонажей останутся неопределёнными — в этом интрига.