NAVI вылетели с квалификации на The International 2024 по Dota 2

Состав Natus Vincere по Dota 2 не сыграет на чемпионате мира The International 2024 в Сингапуре.

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В нижней сетке региональной квалификации «рождённые побеждать» уступили составу 9Pandas опытного Алексея Solo Березина со счётом 0:2.

Завтра, 18 июня, три оставшиеся команды разыграют путёвку на главный турнир года: сначала «панды» сразятся с Yellow Submarine (молодёжный состав Team Spirit), а победитель встретится в финале с 1win.

Участие в чемпионате мира The International 2024 по Dota 2 примут 16 команд. В список попали шесть коллективов, получивших прямые инвайты — среди них российские Team Spirit и BetBoom Team. Остальные команды станут известны после завершения всех отборочных в шести регионах.