Опубликован трейлер игры про российский спецназ, борющийся с пришельцами

Российская студия QuadCom Interactive опубликовала геймплейный трейлер проекта «ССР: Враг из будущего» (SOF: Enemy from the future).

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Это ориентированная на одиночное прохождение игра в необычном сеттинге, в котором геймерам предстоит управлять российским спецназом и бороться с инопланетными захватчиками.

По сюжету игры в Зауралье происходит серия загадочных исчезновений людей, расследовать которые отправляют созданную для этого специальную Группу Оперативного Реагирования (ГОР). В ее состав также входит подразделение Специальных Сил Реагирования (ССР), которое будет действовать как командир одного из отрядов. Игроку предстоит выступить в роли командира и раскрыть причину и цель появления инопланетян на территории России.

«ССР: Враг из будущего» обещает двухуровневый геймплей, сочетающий стратегическое управление базой и динамичные тактические битвы в миссиях.

Демоверсия игры уже доступна для ознакомления в Steam и в российском магазине VK Play. Полноценный релиз проекта ожидается в августе 2024 года.