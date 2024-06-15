Минпромторг ищет разработчика для российской игровой приставки

Минпромторг начал поиск разработчика для отечественной игровой приставки. Этот вопрос еще в марте поручил проработать Владимир Путин, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу министерства. Минпромторг уже обсуждает проект совместно с заинтересованными ведомствами и бизнесом, отметили в пресс-службе министерства. На данном этапе определяются потенциальные исполнители среди производителей, а также необходимые для этого ресурсы и меры поддержки.

Но эксперты на рынке не уверены, что проект получится реализовать и окупить без госсубсидий. При этом создать российский аналог Xbox или Sony PlayStation может быть крайне сложно. Для этого потребуется объединиться с иностранными разработчиками и выпустить много игр, отмечает президент Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр Яша Хаддажи:

Яша Хаддажи президент Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр:

«Строить консоль только для российского рынка бессмысленно. У вас есть очень большие возможности строить консоли, которое вы можете предоставлять всему миру, кроме Запада, и предоставлять альтернативу. Мы знаем, что все три остальные платформы — западные. Если консоль продавать, то речь идет о минимум 15 млн экземпляров, иначе без шансов, и то при условии, что она портативная, а не домашняя. Самое главное, что люди покупают приставки для игр. Если у вас нет никаких игр для этой приставки, то это не будет работать. Но если вы объедините усилия с Латинской Америкой, Африкой, Юго-Восточной Азией, то это будет просто фантастика. Даже если все разработчики России и русские студии опубликуют все свои игры на этой платформе, этого недостаточно. Мы не говорим про free to play, это мобильные игры, это не настоящие, и никто не будет покупать приставку, чтобы играть free to play. Чтобы производить приставку, копировать главный концепт, нужно минимум полтора года, только чтобы построить эту систему. Потом еще полтора года — только чтобы найти, какие компоненты внутри приставки вы можете использовать и производить, и подписать договор с контрагентом. Через три года можно идти на производство, а это минимум девять месяцев».



Как пишет РБК со ссылкой на экспертов, для того чтобы консоль привлекла внимание потребителя, она должна иметь минимум 150 адаптированных игр. В частности, около десяти из них высокобюджетных уровня «Ведьмака», Elden Ring и Baldur’s Gate III. Средняя цена на такую консоль, чтобы окупить затраты на производство при продаже хотя бы 20 млн штук, должна составлять около 50-60 тысяч рублей. По такой цене в магазинах реализуются PlayStation 5.