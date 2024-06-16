Опубликовано комбо карт в Hamster Kombat на 16-17 июня

Разработчики популярной игры Hamster Kombat в мессенджере Telegram объявили о выпуске нового комбо-набора карт, который будет активен 16 и 17 июня. Сообщение об этом было опубликовано в сообществе издания DTF.

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Каждое комбо состоит из трех карт, и текущее комбо включает в себя карты «Derivatives», «Licence Japan» и «Prediction markets». Две первые карты относятся к категории «Markets», а вторая – в категории «Legal». Для разблокировки карты «Licence Japan» необходимо пригласить в игру не менее одного друга.

После сбора всех трех карт на счет игрока в Hamster Kombat автоматически зачисляются пять миллионов единиц внутриигровой валюты HMSTR. Наборы карт обновляются ежедневно в 15:00 по московскому времени.

«Hamster Kombat» доступна в Telegram без необходимости скачивать и устанавливать приложение. Одним из ключевых отличий проекта является система ежедневных наград за выполнение специальных заданий. Обмен информацией в социальных сетях во время поиска карт стимулирует рост сообщества.

Согласно предположениям, после того, как игра Hamster Kombat будет выведена на одну из криптобирж, заработанные игроками баллы можно будет обменять на криптовалюту и перевести их в реальные деньги.