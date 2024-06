Стала известна точная дата выхода аддона Shadow of the Erdtree для Elden Ring

Уже совсем скоро состоится выход Shadow of the Erdtree — единственного дополнения для Elden Ring. В честь этого студия FromSoftware опубликовала карту с точным временем выхода аддона по всему миру.

Так, Shadow of the Erdtree выйдет в России ночью 21 июня. На ПК в Steam аддон станет доступен 01:00 мск, а на консолях Xbox и PlayStation ровно в 00:00.

Дата выхода расширения Shadow of the Erdtree для Elden Ring в России

ПК в Steam — 21 июня в 01:00 мск.

Консоли PlayStation и Xbox — 21 июня в 00:00 мск.

Shadow of the Erdtree — первое и единственное дополнение для культовой Elden Ring от авторов Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice. Его действие развернётся в Стране теней, наполненной тайнами, опасными подземельями и новыми врагами, оружием и снаряжением. Вместе с выходом DLC для игры также станет доступен крупный патч.