Elden Ring получит обновление с улучшениями перед релизом Shadow of the Erdtree

Перед релизом дополнения Shadow of the Erdtree ролевой экшен Elden Ring получит обновление (с патчем первого дня для DLC). Апдейт включает в себя исправления багов, улучшение баланса и новые особенности.

© Скриншот

К примеру, рядом с недавно полученными предметами будет отображаться восклицательный знак. Кроме того, в инвентаре игроков ждёт отдельная вкладка с новыми предметами. Кроме того, как пишет «Канобу», точки призыва игроков, которые были активированы во время прохождения, будут переноситься в «Новую игру+». А ещё геймеров ждёт пять новых причёсок.

© FromSoftware

Также разработчики поделились минимальными и рекомендуемым системными требованиями расширения, которые соотносятся с текущими требованиями Elden Ring. Отметим, что Shadow of the Erdtree потребует на PC целых 80 ГБ свободного места.

© FromSoftware

Дополнение Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня. Оно станет доступно в полночь на консолях и в час ночи по московскому времени на PC.