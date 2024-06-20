Как работают уровни профиля в Steam и зачем их прокачивать

В Steam уже достаточно давно существует механика уровней, которые прокачиваются по мере того, как вы пользуетесь магазином. Мы кратко рассказали всё, что нужно знать об уровнях профиля.

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Что такое уровни Steam и как они работают

Уровень Steam — это число в вашем профиле, которое можно повышать за счет создания значков и покупки игр. По сути, он показывает, сколько времени и денег вы потратили на свою учетную запись. Само по себе число ни на что не влияет: оно выступает своего рода индикатором опыта в различных сообществах.

Однако уровни — не просто бессмысленные цифры. Каждые пять уровней профиля открывают пять новых слотов в списке друзей: по умолчанию их 250, но те, кто играют в многопользовательские игры, могут быстро забить их. При прокачке аккаунта максимум друзей в профиле повышается до 2 000.

Помимо этого, каждые 10 уровней открывают новый слот в витрине профиля. А витринами можно пользоваться для того, чтобы хвастаться различной статистикой: заработанными достижениями, числом игр на аккаунте, редкими значками, скриншотами, работами в мастерской и т.д. За счет повышения уровня можно открыть до 20 разных витрин.

Стоит ли переживать о прокачке уровня в Steam

На этот вопрос каждый отвечает сам для себя, ведь повышение уровня потребует усилий и финансовых затрат. Некоторые геймеры уверены, что оно абсолютно того стоит: им нравится тщательно курировать свой профиль, выставлять достижения на витринах и активно участвовать в сообществах.

Однако если вы не собираетесь добавлять больше 250 друзей и не сильно увлекаетесь настройкой витрин, то нет никакого смысла беспокоиться об уровне аккаунта. Он будет плавно расти сам собой по мере того, как вы покупаете и проходите новые игры.