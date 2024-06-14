Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) выдвинул предложение о создании «Олимпийских киберспортивных игр». Об этом сообщила пресс-служба МОК.

© Спорт день за днем

Члены МОК рассмотрят этот вопрос во время 142-й сессии организации, которая пройдет во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. МОК уже ведет переговоры с потенциальным хозяином соревнований.

«Мы очень рады, с каким энтузиазмом киберспортивное сообщество, представленное в нашей Комиссии по киберспорту, отреагировало на эту инициативу. Это еще одно доказательство привлекательности олимпийского бренда и ценностей, которые он отстаивает», — приводит слова главы МОК Томаса Баха пресс-служба организации.



На исполкоме МОК было подчеркнуто, что организация Олимпийских киберспортивных игр должна осуществляться в рамках новой специальной структуры внутри МОК, которая будет отделена от организационной и финансовой модели Олимпийских игр.