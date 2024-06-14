Футбольный симулятор EA Sports FC 24 предсказал победителя Евро-2024

Компания Electronic Arts, разработчик серии футбольного симулятора EA Sports FC 24, в преддверии Евро-2024 провела виртуальные матчи с целью предсказать итоги чемпионата. Об этом сообщается на сайте разработчиков.

© Газета.Ru

По итогам этой симуляции было предсказано, что в финале прошли сборные Англии и Германии. Победу в чемпионате матче одержала сборная Англии со счетом 2:1, а решающий гол забил капитан сборной Гарри Кейн.

Серия футбольных симуляторов FIFA, продолжением которой является EA Sports FC 24, последовательно предсказывала победителей четырех последних мировых первенств. Это были Аргентина в 2022 году, Франция в 2018 году, Германия в 2014 году и Испания в 2010 году. Таким образом, шансы на то, что и в этот раз игра сможет предсказать результат реального чемпионата, очень высоки.

EA Sports FC 24 вышла под новым брендом без упоминания Международной федерации футбола (FIFA) из-за прекращения сотрудничества Electronic Arts с организацией. Футбольные симуляторы FIFA выходили почти на протяжении 30 лет и были самыми популярными представителями в своей категории.