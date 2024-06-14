Дополнение для Destiny 2 заслужило высокие оценки критиков

Масштабное дополнение «Финальная форма» для Destiny 2 столкнулось с техническими проблемами на релизе и крупной утечкой, однако это не помешало аддону заслужить высокие оценки критиков. Они следующие:

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94 балла — Opencritic, рекомендует 95% критиков (на основе 19 рецензий);

87 баллов — Metacritic, версия для PC (на основе 12 рецензий);

93 балла — Metacritic, версия для PlayStation 5 (на основе 12 рецензий).

Похвалы удостоилось множество элементов аддона The Final Shape. Это как история с «эмоциональными сюжетными линиями» и кульминацией всех десяти лет поддержки, так и геймплейные новинки, вроде новых класса, локаций и врагов. По мнению GamingBolt, «Финальная форма» создаёт «катарсис» для поклонников и прокладывает дорогу в будущее вселенной Destiny.

На релизе 4 июня дополнение The Final Shape столкнулось с отрицательными пользовательскими оценками в Steam. Сейчас же ситуация поменялась — игра имеет «очень положительные» обзоры. Из почти семи тысяч отзывов более 80% оказались положительными.

Однако в сообществе не обошлось без критики некоторых решений Bungie. Среди них — новая миссия Dual Destiny, в награду за которую можно получить предмет, который сочетает эффекты двух существующих экзотических предметов брони. Загвоздка в том, что задание требует кооперации сразу двух игроков.

Все головоломки решаются в тандеме, поэтому игроки-одиночки остались в пролёте. Многие оказались крайне расстроены этой ситуацией, ведь выпадающий предмет стал одним из самых полезных в аддоне The Final Shape. Однако нашлись и те, кто защищает Bungie. По их мнению, любой геймер может скооперироваться с незнакомцем и пройти задание за короткое время.

Destiny 2 доступна на PC, PlayStation и Xbox. На The Final Shape история игры не завершится — Bungie уже показала тизер дополнения «Рубежи», которое должно выйти в 2025 году.