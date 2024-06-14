По Honkai: Star Rail вышла короткометражка

Студия miHoYo выпустила анимационную короткометражку , которая обогатила лор Honkai: Star Rail. Сюжет ленты рассказывает про рыцарей Глатирамера и предысторию одной из героинь игры.

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Ранее в ряды Рыцарей Глатирамера входила Светлячок. Героиня хорошо знакома игрокам в Honkai: Star Rail. В анимационном ролике рыцари Глатирамера встречаются с мощным противником. В ходе сражения с героем рыцари одерживают пиррову победу, из-за которой планета становится непригодной для жизни.

Светлячку удается уцелеть. Воспользовавшись боевой броней, героиня покидает планету. В космосе она присоединяется к Охотникам за Стелларонами. С этого момента и начинается оригинальная история персонажа в Honkai Star Rail.