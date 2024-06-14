Разработчики Bloodborne хотят выпустить игру на ПК

В свежем интервью изданию PC Gamer глава студии From Software Хидетака Миядзаки не смог уйти от вопроса журналиста про будущее франшизы Bloodborne, про которую Sony будто бы забыла.

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По словам Миядзаки, другие сотрудники From Software точно хотят выпустить порт Bloodborne на ПК, однако принятие каких-либо решений о развитии серии лежит на плечах Sony, поскольку именно японская компания владеет правами на тайтл.

Как у одного из создателей Bloodborne у меня есть личное, честное мнение. Оно таково — бы хотел, чтобы больше игроков смогли насладиться игрой. Особенно учитывая, что Bloodborne одна из тех игр прошлого, которая может легко потеряться. К тому же она доступна только на старой платформе.



Миядзаки не хочет, чтобы Bloodborne так и осталась на PS4, не выйдя на актуальные платформы, включая ПК.