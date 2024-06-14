Насколько большим будет прирост при переходе с Ryzen 7 5700X на 5800X3D

На YouTube-канале Hardware Tested выяснили, насколько быстрее будут идти игры с Ryzen 7 5800X3D вместо 5700X.

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Warzone 3 шла с ультра-пресетом. В 1080p в ней в среднем удалось получить 155 к/с (5700X) и 220 к/с (5800X3D), в 1440p — 148 к/с и 218 к/с соответственно, в 4К — 156 к/с и 183 к/с соответственно. С DLSS Quality в 1080p средняя производительность равнялась 155 к/с и 218 к/с соответственно, в 1440p — 150 к/с и 211 к/с соответственно, в 4К — 151 к/с и 187 к/с соответственно.

В игре Forza Horizon 5 на настройках графики High в 1080p средняя частота кадров составляла 212 к/с (5700X) и 236 к/с (5800X3D), в 1440p — 205 к/с и 224 к/с соответственно, в 4К — 177 к/с и 195 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 тестировалась на высоких настройках графики. В разрешении 1080p в этой игре средний FPS составлял 143 к/с (5700X) и 195 к/с (5800X3D), в 1440p — 145 к/с и 163 к/с соответственно, в 4К — 87 к/с в обоих случаях. С DLSS Quality средняя частота кадров составляла в 1080p — 143 к/с и 198 к/с соответственно, в 1440p — 144 к/с и 194 к/с соответственно, в 4К — 128 к/с и 131 к/с соответственно.

Apex Legends запускалась с высоким пресетом. Средний FPS в ней в 1080p составлял 301 к/с в обоих случаях, в 1440p — 301 к/с (5700X) и 300 к/с (5800X3D), в 4К — 251 к/с и 245 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege шла на настройках графики High. Средняя производительность в этой игре в 1080p находилась на уровне 411 к/с и 597 к/с (с 5700X и 5800X3D соответственно), в 1440p — 407 к/с и 539 к/с соответственно, в 4К — 367 к/с и 414 к/с соответственно.

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BeamNG Drive запускалась на высоких настройках графики. В разрешении 1080p в ней средний FPS составлял 229 к/с (с 5700X) и 253 к/с (с 5800X3D), в 1440p — 186 к/с и 233 к/с соответственно, в 4К — 163 к/с и 173 к/с соответственно.

CS: GO 2 тестировалась с пресетом Custom. В 1080p средняя частота кадров в ней равнялась 335 к/с (5700X) и 385 к/с (5800X3D), в 1440p — 335 к/с и 383 к/с соответственно, в 4К — 301 к/с и 336 к/с соответственно.

Игра Naraka Bladepoint шла с пресетом High. Средняя производительность в ней в 1080p находилась на уровне 312 к/с и 395 к/с (с 5700X и 5800X3D соответственно), в 1440p — 262 к/с и 287 к/с соответственно, в 4К — 188 к/с и 192 к/с соответственно.

В игре Fortnite Chapter 5 S3 удалось с графикой Epic получить в среднем в 1080p — 367 к/с (5700X) и 616 к/с (5800X3D), в 1440p — 365 к/с и 588 к/с соответственно, в 4К — 377 к/с и 555 к/с соответственно.

Игра Red Dead Redemption 2 тестировалась с ультра-пресетом. В среднем в разрешении 1080p в ней удалось получить 143 к/с и 219 к/с (с 5700X и 5800X3D соответственно), в 1440p — 148 к/с и 195 к/с соответственно, в 4К — 134 к/с и 136 к/с соответственно.

Вывод

Без учёта результатов с DLSS Quality в современных играх разница по среднему FPS между Ryzen 7 5700X и 5800X3D составляла 31% (1080p, 261 к/с и 342 к/с соответственно), 25% (1440p, 250 к/с и 313 к/с соответственно) и 15% (4К, 220 к/с и 252 к/с соответственно).

Конфигурации ПК: - процессор Ryzen 7 5700X/Ryzen 7 5800X3D; - видеокарта MSI RTX 4090 24GB 3X E OC VENTUS; - оперативная память Corsair 32GB DDR4 (2×16) 3200MHz CL18; - материнская плата ASUS X570-E; - система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; - блок питания Corsair RM1000X (2021); - SSD Samsung 870 QVO 4TB; - операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).