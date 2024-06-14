Игра Hamster Kombat довела тюменского школьника до недосыпа и галлюцинаций

В Тюменской области 14-летний подросток был госпитализирован с симптомами психического расстройства, вызванными игрой в Hamster Kombat. Об этом сообщают местные СМИ.

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Согласно источникам, подросток установил будильник с интервалом в три часа, чтобы собирать в игре виртуальные монеты и получать новые. Это привело к хроническому недосыпу и последующим галлюцинациям.

Семья подростка подтвердила, что он хотел набрать максимальное количество очков в игре. Однако из-за проблем со здоровьем юношу доставили в специализированное медицинское учреждение, где он находится под наблюдением врачей.

Состояние подростка оценивается как стабильное, сейчас он восстанавливается.

Hamster Kombat — это мобильная игра в жанре кликер, в которой нужно «тыкать» по виртуальным хомякам, чтобы получать игровую валюту. Также в игре есть возможность собирать игровые деньги в фоновом режиме, однако эта функция работает только три часа. Чтобы ее возобновить, пользователь должен войти в игру и собрать накопленные монеты.

Разработчики обещают в следующем месяце выпустить собственную криптовалюту и раздать ее игрокам. Количество полученной криптовалюты будет зависеть от «прокаченности» хомяков.