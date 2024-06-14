Блогер сравнил дешевые видеокарты RX 580 и GTX 1660 Super в современных играх

Блогер с YouTube-канала NJ Tech протестировал бюджетные видеокарты AMD RX 580 и NVIDIA GTX 1660 Super в ряде популярных видеоигр в разрешении Full HD. Об этом сообщает портал Ferra.

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Видеокарта RX 580 показала среднюю производительность в 113 кадров в секунду (к/с) в игре Apex Legends на пользовательских настройках с использованием технологии TSAA, в то время как GTX 1660 Super продемонстрировала 155 к/с.

Игру Alan Wake 2 на минимальных настройках графики с включенным FSR2 Quality RX 580 «потянула» в 17 к/с, в то время как GTX 1660 Super обеспечила картинку в 55 к/с.

Подобные тесты были проведены и в других играх, таких как Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Call of Duty Modern Warfare II, Counter Strike 2, Elden Ring, Hellblade 2, Horizon Forbidden West и Hogwarts Legacy, где GTX 1660 Super показывала лучшие результаты по сравнению с RX 580.

Общий средний показатель кадров в секунду в 15 тестированных играх составил 64 к/с для RX 580 и 90 к/с для GTX 1660 Super, что указывает на разницу в производительности на уровне 41%. Отмечается, что тестирование проводилось на компьютере с процессором AMD Ryzen 5 7600 и с 16 ГБ оперативной памяти DDR5.