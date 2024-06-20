Самые распространенные мифы о Linux

Linux прошла долгий путь от диковинки для компьютерных энтузиастов до вполне конкурентной, мощной системы. Но вокруг этого названия по-прежнему витает множество несправедливых мифов. Портал howtogeek.com развеял самые распространенные и з них.

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Linux — это операционная система

Пожалуй, один из самых популярных мифов. Linux — не операционная система, вроде Windows или macOS. Правильнее будет сказать, что это ядро, вокруг которого строятся остальные компоненты системы. Поэтому, когда человек говорит, что пользуется Linux, на самом деле он подразумевает, что пользуется операционной системой на ядре Linux. Их часто называют «дистрибутивами».

На Linux нет вирусов

Windows заслужила дурную репутацию в мире цифровой безопасности, но это не значит, что Linux не страдает от вредоносных программ. Да, системы на ядре Linux обладают мощными инструментами безопасности, но их точно так же можно заразить вирусами, червями, троянами и руткитами. Помимо этого, значительный риск представляют программы-вымогатели и криптовзломщики.

Открытый исходный код Linux — это обоюдоострый меч. С одной стороны, он позволяет сообществу оперативно исправлять баги и уязвимости. С другой стороны, код также могут видеть и злоумышленники, которые отталкиваются от него при создании вредоносного софта.

Linux не подходит рядовым пользователям ПК

Существует миф, что Linux — выбор строго для профессионалов, от разработчиков до системных администраторов. Но, на самом деле, разные дистрибутивы Linux подходят для разной аудитории. Да, есть системы, вроде Kali Linux, предназначенные для белых хакеров и проверок безопасности. Но существуют и гораздо более «мейнстримные» опции — Ubuntu, Mint, Debian, Fedora и многие другие. Немаленький процент пользователей Linux составляют люди, которые пользуются системой для повседневных задач.

Linux сложно пользоваться

Одна из причин, по которым люди часто не хотят пользоваться Linux — это миф о сложности системы. Но, опять же, она сложна только в том случае, если пользователь хочет погрузиться в продвинутые задачи. Во всем, что касается офисной работы, интернет-серфинга и медиа, она так же проста, как Windows или macOS.

Отчасти этот миф появился из-за того, что для работы в терминале Linux нужно знать много текстовых команд. Однако обычным пользователям терминал может не понадобиться в принципе, и даже в противном случае можно обойтись лишь базовыми, самыми важными командами.

На Linux мало программ

Для Linux разработана огромная библиотека приложений. Для контекста, в архиве pkgs.org для Debian 12 и Ubuntu 24.04 опубликованы более 60 000 пакетов приложений. От веб-браузеров до почтовых клиентов, медиа-проигрывателей и редакторов кода. Иными словами, вам не придется переживать о том, что вы не можете найти что-то для Linux. Хотя стоит отметить, что ядро действительно не имеет нативной поддержки многих популярных программ: например, Microsoft Office или продуктов Adobe.

Linux не подходит для игр

Игровая сцена Linux не так развита, как на Windows, но она постоянно развивается. Steam Deck от Valve совершила большой рывок для Linux в плане гейминга: магазин Steam предлагает внушительную библиотеку игр с нативной поддержкой Linux, среди которых есть и ААА-блокбастеры. К тому же, существует Proton — слой совместимости, который позволяет играм для Windows без проблем работать на Linux.