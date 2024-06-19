Какая температура считается хорошей для видеокарты?

Геймеры, купившие мощные видеокарты, часто начинают тщательно следить за температурами GPU — но что они означают на самом деле? Портал howtogeek.com рассказал все, что нужно знать о перегреве видеокарт.

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Какая температура считается слишком высокой

Каждая модель GPU имеет определенный порог температуры, который производитель считает безопасным — он разнится от бренда к бренду. Если температура вдруг превысит этот порог, то видеокарта замедлит работу для охлаждения. Поэтому любая температура, не превышающая максимальное значение, считается приемлемой.

Да, в Интернете любят рассуждать о том, какая температура хорошая, а какая — нет. Однако в реальности эти дискуссии опираются скорее на интуицию. 80 градусов Цельсия — горячо для человека, но не для GPU.

Как температура влияет на производительность и дросселирование

Современные видеокарты имеют два показателя скорости: базовая тактовая частота и частота в разгоне. Первая является минимальной частотой, которую GPU поддерживает в приемлемом диапазоне температур. А вторая обозначает, какой тактовой частоты может достичь видеокарта при наличии достаточного объема энергии и надлежащем охлаждении. Частота при разгоне может быть значительно выше базовой.

Дросселирование — феномен, который зачастую понимают неправильно, и именно из-за него владельцы видеокарт беспокоятся о температурах. При превышении максимально безопасной температуры GPU автоматически занижает производительность, и поэтому многие пользователи думаю, что дросселирование не позволяет видеокарте раскрыть свой потенциал. Но это не так — на самом деле, именно базовую частоту стоит считать целевой для видеокарты.

Резюмируя, температура, находящаяся в пределах допустимой, не очень важна для производительности. Переживать стоить тогда, когда она начинает влиять на нормальную скорость работы видеокарты.

Способна ли температура повлиять на долговечность видеокарты

Отношения между долговечностью графического процессора и температурой — сложная тема. Например, специалисты часто называют электромиграцию одной из главных причин для беспокойства. В результате этого атомного процесса частицы меди неравномерно распределяются по плате, что может привести к замыканиям. Кроме того, большую опасность представляет не высокая температура, а скорее резкие скачки температуры.

В то же время стоит помнить, что негативный эффект электромиграции не обязательно можно назвать значительным. Когда производитель выставляет максимальную температуру для GPU, расчеты учитывают предполагаемый срок службы чипа. И он почти наверняка дольше, чем период релевантности видеокарты.