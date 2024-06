Во что поиграть на Android и iOS, новинки июня

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

© Steam

The Case of the Golden Idol

Мобильный порт одной из лучших инди-игр 2022 года. The Case of the Golden Idol — детективная головоломка, где игроку нужно расследовать цепочку из 12 убийств, связанных с таинственным золотым идолом. Нюанс в том, что расследование похоже на изучение картины: игрок смотрит на момент преступления со стороны и может буквально залезать в карманы каждого персонажа, чтобы раскрыть произошедшее. Проект доступен эксклюзивно подписчикам Netflix.

Car Mechanic Garage

Car Mechanic Garage — простой, но увлекательный симулятор менеджмента автомастерской, где игроку предстоит развить собственный бизнес по ремонту машин. А для этого предстоит обслуживать разную технику, нанимать ассистентов и завоевывать доверие VIP-клиентов.

Olympics Go! Paris 2024

Официальная игра, приуроченная к Олимпийским играм 2024 года во Франции. Игрок может создать собственного атлета и посостязаться за золотую медаль в 12 различных дисциплинах: от фехтования до гребли и гольфа. Помимо этого, Olympics Go! Paris 2024 также предлагает легкий элемент менеджмента — спортивные объекты тоже требуют внимания.

All in Hole: Sinkhole Puzzle!

Наконец, All in Hole — забавная головоломка, где игроку нужно передвигать яму по земле, чтобы пожирать как можно больше объектов. Чем больше она пожирает, тем больше становится — получается своего рода гибрид Donut County и Katamari Damacy.