В Fortnite выступит легендарная группа Metallica

Разработчики королевской битвы Fortnite из Epic Games объявили, что в игре выступит легендарная группа Metallica. Музыканты исполнят шесть своих самых популярных хитов. Концерт можно будет посмотреть шесть раз на протяжении трёх дней.

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Видео доступно на YouTube-канале Fortnite Festival RU. Права на видео принадлежат Epic Games.

Расписание концентров Metallica в Fortnite

Ко всему прочему, 13 июня в Fortnite Festival стартовал четвёртый сезон, посвящённый Metallica. За выполнение различных заданий геймеры смогут получить новую гитару, эмоции, экран загрузки и другую косметику. Также в игру добавили PvP-режим «Музыкальная битва» на 16 человек.

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.